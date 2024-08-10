İstanbul'da çocuklara sen bak kavgası: Eşini sokak ortasında öldürdü
Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşiyle sokak ortasında kavga eden şahıs, karısının başına 3 defa ateş etti. Olay yerine gelen polis cani kocayı linç edilmekten zor kurtardı.
İstanbul'da boşanma aşamasındaki çiftin kavgası kanlı bitti.
2 yıldır boşanma sürecinde olan Serpil Gül ile Harun Gül Arnavutköy'de çocukları için buluştu.
'ÇOCUKLARA SEN BAK' KAVGASI
2 çocuğu bulunan çift, çocuklarından birinin sünnet olması üzerine çocukların kimde kalması gerektiğiyle ilgili konuşmaya başladı.
Uzun süre iki tarafın da bir sonuca vardıramadığı ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden karı-koca arasında büyük bir tartışma çıktı.
BAŞINA 3 EL ATEŞ ETTİ
Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı.
Serpil Gül, sokak ortasında yere düşünce eşi Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.
POLİS GELENE KADAR BAŞINDA BEKLEDİ
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi.
Ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.
CİNAYET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan dehşet dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı.
Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.
KOMŞULAR CİNAYET ANINI ANLATTI
Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, “Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu.
"ADAMI LİNÇ ETMEK İSTEDİLER, POLİSLER ZOR KURTARDI"
Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu.
O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük” dedi.
"KADIN YERE DÜŞÜNCE BİR KEZ DAHA KAFASINA SIKTI"
Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, “Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı.
Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin” şeklinde konuştu.
2 yıldır boşanma sürecinde olan Serpil Gül ile Harun Gül Arnavutköy'de çocukları için buluştu.
'ÇOCUKLARA SEN BAK' KAVGASI
2 çocuğu bulunan çift, çocuklarından birinin sünnet olması üzerine çocukların kimde kalması gerektiğiyle ilgili konuşmaya başladı.
Uzun süre iki tarafın da bir sonuca vardıramadığı ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden karı-koca arasında büyük bir tartışma çıktı.
BAŞINA 3 EL ATEŞ ETTİ
Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı.
Serpil Gül, sokak ortasında yere düşünce eşi Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.
POLİS GELENE KADAR BAŞINDA BEKLEDİ
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi.
Ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.
CİNAYET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan dehşet dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı.
Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.
KOMŞULAR CİNAYET ANINI ANLATTI
Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, “Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu.
"ADAMI LİNÇ ETMEK İSTEDİLER, POLİSLER ZOR KURTARDI"
Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu.
O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük” dedi.
"KADIN YERE DÜŞÜNCE BİR KEZ DAHA KAFASINA SIKTI"
Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, “Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı.
Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin” şeklinde konuştu.