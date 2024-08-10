İstanbul'da çocuklara sen bak kavgası: Eşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul'da boşanma aşamasındaki çiftin kavgası kanlı bitti.2 yıldır boşanma sürecinde olan Serpil Gül ile Harun Gül Arnavutköy'de çocukları için buluştu.2 çocuğu bulunan çift, çocuklarından birinin sünnet olması üzerine çocukların kimde kalması gerektiğiyle ilgili konuşmaya başladı.Uzun süre iki tarafın da bir sonuca vardıramadığı ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden karı-koca arasında büyük bir tartışma çıktı.Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı.Serpil Gül, sokak ortasında yere düşünce eşi Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi.Ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi.Olay yerine gelen polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.Yaşanan dehşet dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı.Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, “Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu.Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu.O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük” dedi.Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, “Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı.Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin” şeklinde konuştu.