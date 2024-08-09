Instagram'a yeni özellik geldi: 20'ye kadar fotoğraf eklenebilecek

Instagram, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Platformun en sevilen özelliklerinden biri olan kaydırmalı gönderilerde önemli bir yenilik yapıldı.Artık tek bir gönderide 20'ye kadar fotoğraf veya video paylaşmak mümkün. Bu sayede kullanıcılar, daha uzun ve etkileyici hikayeler anlatabilecek.Yeni güncelleme ile birlikte Instagram kullanıcıları, tek bir gönderide daha fazla içerik paylaşabilecekler.Bu özellik, özellikle moda, ürün tanıtımı yapan hesaplar ve seyahat blogcuları için büyük avantaj sağlayacak.Instagram'ın kaydırmalı paylaşımlarda üst limiti artırmasıyla birlikte TikTok ile arasındaki fark da biraz daha kapanmış oldu.Özellikle genç kullanıcıların sık kullandığı TikTok, kaydırmalı gönderilerde 35'e kadar paylaşıma izin veriyor.