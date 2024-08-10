Çukurova Havalimanı açıldı! Erdoğan: Eleştirilmesi gereken havalimanı değil, halkın parasını Paris'te savuranlardır

Akdeniz'in dört bir yanındaki vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bugün bizleri bağırlarına basan Adana'nın, Mersin'in güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Bugün bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün sadece bir havalimanı değil, tüm dünyaya yeni, modern, estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine eşlendiği havalimanımızın, dünya standartlarına bir eser olduğunu görüyoruz.Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekare büyüklükte. 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine, en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir. İki adet yüksek sürat taksi yolu, 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, nöbetçi kuleleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartlarda imkanlarla donatılmıştır. Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Pamuk motifleri ile turuncu rengi süslemede özellikle tercih edildi.25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira elde edeceğiz. Havalimanının yatırım miktarı 608 milyon 500 bin euro. Çukurova Havalimanımızı hızlı tren hattına entegre ediyoruz. Hem Adana hem de Mersin'li vatandaşlarımız kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli olduğunu görecek. Çukurova bölgemizin ürettiği tarım ürünleri artık bozulma riski olmadan müşterilerine kolayla ulaştırılabilecek.Bütün vatandaşlarımızın böyle bir yatırımdan sevinç duyması gerekir. Bazı yeniliklere alışmak için zamana ihtiyaç vardır. Yeniye uyum sağlamak elbette vakit alır. Bugünkü tereddütler inşallah yerini zamanla memnuniyete bırakacaktır. Bundan en küçük bir şüphemiz yoktur. Bizim doğal bulmadığımız, muhalefetin istemezükçü tavrıdır. Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatacaklar diyorlar, nereden çıktı bu, öyle bir şey yok. Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü bu tür yalanları uydurmak. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet var. Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok.Halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum.