Bakan kurum: Biz İstanbul’da deprem dönüşümü yaparken onlar, Paris’in balo salonlarında keyif çatıyorlar

Bakan Kurum, AK Parti Kocaeli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu, TOKİ eliyle 12 binden fazla yeni konutun Kocaelilere armağan edildiğini söyledi. Riskli olan 14 bin konutun da dönüşümünün tamamlandığı belirtti.Bakan Murat Kurum, AK Parti kadrolarının Türkiye'yi büyütmeye yeminli olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu: Peki biz böyleyken; muhalefetin böyle bir derdi var mı? Maalesef Türkiye'de öyle bir muhalefet var ki; tek bir konuda bile ülkemizden yana duramıyorlar. Türkiye'ye dair herhangi bir hedefleri de hayalleri de yok. Deprem bölgesine gelip oradaki afetzede kardeşlerimize 'Konut yapacağız bedava vereceğiz' diye sözler verdiler. Şimdi birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir konut dahi yapmadılar. Depremzede kardeşlerimizi yüz üstü bıraktılar. Seçimin üzerinden aylar geçmesine rağmen meydanda yoklar.Deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak adımları atarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Bakan Kurum, "Biz milletimizin yaraları sarılsın diye yüzbinlerce güvenli konut yaparken, onlar Roma'da günlerini gün ediyorlar. Biz, Kocaeli'de, İstanbul'da 39 ilçede deprem dönüşümü yaparken; onlar, Paris'in balo salonlarında keyif çatıyorlar" dedi.Kentsel dönüşüm için bir kez daha muhalefetin belediye başkanlarına seslenen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Onlar ne yapıyor? Hemen en iyi bildikleri iş olan bahanelere sarılıyorlar. Biri personel vermiyorsunuz deyip bahane uyduruyor, bir diğeri yine üzerine düşen işleri yapmadan, "Bakanlıktan alacağım var" diyor. Arkadaş! Millete hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama Paris'te, Roma'da parti yapmak için para buluyorsunuz. Bu millet sizi, bu aymazlığın, bu bahanelerin arkasına sığınırken değil; işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor, kendi yanında görmek istiyor. Paris'e, Roma'ya gelince para var ama SGK borcuna gelince yok. Olacak iş mi?" ifadelerini kullandı.