AFAD kurbağa adamı uyardı: Suyla dövüşürseniz ölürsünüz

Doğu Anadolu'da sağanak yağışların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, suda boğulma vakalarında artışa neden oluyor. Özellikle Erzurum başta olmak üzere bölgedeki akarsu, nehir ve göletlerde meydana gelen bu üzücü olaylar, halkın güvenliğini tehdit ediyor.Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, artan boğulma vakalarına karşı halkı uyararak dikkatli olmaları çağrısında bulundu. 'Kurbağa adam' olarak da bilinen AFAD Erzurum Müdürlüğü dalgıcı Metin Yılmaz, Tekederesi Göleti'nde yaptıkları eğitim sırasında, bu tür vakaların önüne geçmek için alınması gereken önlemleri paylaştı. Yılmaz, bölgedeki akarsu ve göletlerin diplerinin çakıl yerine çamurla kaplı olduğuna dikkat çekerek, bu tür sularda yüzmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.Bilinmeyen sulara dair dikkat edilmesini tavsiye eden Yılmaz,Bölgemizde özellikle çocuk ve gençler serinlemek için dere, akarsu, göl ve göletlere giriyor. Ancak, bölgemizdeki akarsu, göl ve göletlerin zeminleri genellikle çamur ve bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlayacaktır. Anne ve babaların çocuklarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Çocuklar suyu çok seviyor. Anne babalardan isteğimiz çocuklarına sahip çıkarak bu gibi yerlerde suya girmelerine izin vermemeleri yönündedir diye konuştu.