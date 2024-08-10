Emniyet güçleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanlığı, s12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlık Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini şu sözlerle aktardı:Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!