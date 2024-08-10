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12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Emniyet güçleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 10.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanlığı, s12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini şu sözlerle aktardı:

Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!