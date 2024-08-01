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İzmir’de terör propagandası operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 1.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 1.08.2024 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de terör propagandası operasyonu: 7 gözaltıİzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü terör örgütü propagandası soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Facebook, Tiktok ve X gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6'sı FETÖ/PDY, 3'ü DEAŞ, 2'si El-Kaide olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Güvenlik güçleri tarafından İzmir'de düzenlenen baskınlarda şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurtdışında firar oldukları tespit edildi. Gözaltındaki 7 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.