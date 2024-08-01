İzmir’de terör propagandası operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü terör örgütü propagandası soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Facebook, Tiktok ve X gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6'sı FETÖ/PDY, 3'ü DEAŞ, 2'si El-Kaide olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Güvenlik güçleri tarafından İzmir'de düzenlenen baskınlarda şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurtdışında firar oldukları tespit edildi. Gözaltındaki 7 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.