İzmir’de terör propagandası operasyonu: 7 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü terör örgütü propagandası soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Facebook, Tiktok ve X gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6'sı FETÖ/PDY, 3'ü DEAŞ, 2'si El-Kaide olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Güvenlik güçleri tarafından İzmir'de düzenlenen baskınlarda şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurtdışında firar oldukları tespit edildi. Gözaltındaki 7 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.