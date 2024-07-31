Gazze'de korkunç tablo: En az 39 bin 445 ölü

İsrail'in 299 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, can kaybı en az 39 bin 445'e, yaralananların sayısı ise 91 bin 73'e yükseldi.

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor.İsrail ordusunun bölgede sivillere yönelik acımasız saldırıları nedeniyle bilanço da günden güne ağırlaşıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 45 sivilin hayatını kaybettiği, 77 sivilin yaralandığı aktarıldı.Bölgede 299 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 445'e, yaralıların sayısının ise 91 bin 73'e yükseldiği bildirildi.