Gayrimenkul uzmanı Haluk Çetin yatırımcıları uyardı: Arsadan ev alırken bunlara dikkat!

Düşük bütçeyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşların yeni gözdesi olan "arsadan ev" konseptine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Haluk Çetin, artan dolandırıcılık olayları üzerine yatırımcıları uyardı.

Türkiye’de alım gücü konut almaya yetmeyen vatandaşların arsaya yönelmesiyle birlikte arsa fiyatları yüzde 200’leri aşan oranlarda arttı. Yaşanan artışla birlikte ortaya çıkan “arsadan ev” konsepti ise başta inşaat ruhsatı olmak üzere birçok riskli başlığı beraberinde getirdi. Arsadan ev almak isteyen vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Haluk Çetin, kritik tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’de özellikle son yıllarda yaşanan yüksek kur artışları sebebiyle konut fiyatlarının fahiş noktaya ulaştığını söyleyen Inwest Group Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, "Kredi faizlerinin de hızlı yükselmesi konuta erişimi neredeyse hayal noktasına getirdi. Bu da yatırımcıların küçük bütçelerle de sahip olabilecekleri arsa yatırımına yönelmesini sağladı. Özellikle pandeminin etkisiyle başlayan arsa trendi, 15 milyar liralık pazar payıyla 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin satış rekoruna ulaştı. 2024 yılında da yatırımcıların %57’lik kısmının arsayı tercih etmesi arsa yatırımına ilginin önümüzdeki yıllarda da hızla devam edeceğinin en önemli göstergesi konumunda." ifadelerini kullandı.



"SİSTEM SUİSTİMALE AÇIK"



"Arsadan ev" konseptine ilişkin bilgi veren Çetin, şunları kaydetti:

"Konuta erişimi mümkün olmayan yatırımcılara yönelik, önce arsayı alıp ardından eve geçiş yapabileceği yatırım modeli son zamanların en popüler trendi. Bu modelde yatırımcılar ilk olarak uygun maliyetle arsayı satın alıyorlar daha sonra da arsaya yapılan inşaatın ücretini ödeyerek neredeyse maliyetine konut sahibi olabiliyorlar. Bu model uygun maliyetli konut sahibi olmak isteyenler açısından oldukça değerli olmasının yanı sıra, sektöre çok sayıda yeni şirketlerin girmesiyle birlikte suistimalleri de beraberinde getiriyor."



ARSADAN EV ALIRKEN BUNLARA DİKKAT



Arsadan ev almak isteyen yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Haluk Çetin, "Topraktan bir proje satışı söz konusu olduğu için fiyatlar oldukça uygun, bu da yatırımcıların diğer parametreleri göz ardı etmeleri anlamına geliyor ve sorun burada başlıyor. Konut sahibi olma hayallerinin, hayal olmaması için yatırımcıların öncelikle projeyi gerçekleştirecek firmayı iyi bir şekilde araştırmaları gerekiyor. Daha önce yapılan işleri var mı, verilen taahhütleri zamanında gerçekleştirmişler mi, yeni bir şirketse de referanslarına dikkat etmek gerekir."



"TAPUDA İPOTEK VE ŞERH VARSA UZAK DURULMALI"



Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcıların ayrıca noter tasdikli bir sözleşme veya hemen tapu teslimi bir modelde ilerlemeleri gerekir. Arsa bilgileriyle tapu müdürlüğüne gidilerek, verilen bilgilerin doğruluğu ve aynı zamanda üzerinde ipotek, şerh vb. durumların olup olmadığı da araştırılmalı. Bu noktada e-Devlet de işlemleri hızlandırabiliyor. Son olarak arsa üzerinde devletin ve ilgili belediyenin öngördüğü bir proje çalışmasının olup olmadığının; yatırımcıya sunulan mimari projeyle, resmi mecralardaki projenin aynı olup olmadığının ve ruhsat çalışmalarının araştırılması gerekiyor."

