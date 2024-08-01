  • USD: 33,08 - 33,14
  • EURO: 35,81 - 35,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Ekleme: 1.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 1.08.2024 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş Ünlü'nün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarılmıştı.