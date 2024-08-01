Başkan Erdoğan: Haniye'nin şehadeti sebebiyle 1 günlük yas ilan edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da alçak bir saldırıyla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'nin milli yas ilan ettiğini açıkladı. Filistin halkına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit edildi. Bu alçak saldırının ardından Türkiye, Hamas lideri Haniye için 2 Ağustos Cuma günü bir günlük milli yas ilan etti.BAŞKAN ERDOĞAN: FİLİSTİN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUMMilli yas kararını Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla da duyurdu.Başkan Erdoğan Filistin halkına başsağlığı dileklerini ilettiği açıklamasında şunları paylaştı: Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.