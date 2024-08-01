Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarını jeopolitik riskler ve FED faiz kararı uçuşa geçirdi. Gram altının 1 Ağustos Perşembe gününe nasıl başladığı merak ediliyor. İşte Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın ve Tam altın fiyatlarında güncel fiyatları...

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 647 TL, çeyrek altın 4 bin 319 TL, yarım altın 8 bin 630 TL, tam altın fiyatı 17 bin 205 TL satış fiyatı ile güne başladı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin suikast sonucu hayatını kaybettiği haberi sonrası altın yükseldi. FED faizi beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı ama indirim mesajlarını vermesiyle altın adeta uçuşa geçti.YÜZDE 17'LİK ARTIŞAltın fiyatları haftanın zirvesini görerek 2 bin 450 dolara çıktı. Gram altın ise 2 bin 600 lira seviyesine çıktı. Altın, Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 17 arttı.Analistler bugün ve yarın altında satış beklerken önümüzdeki hafta altında yeni rekor trendinin başlayacağını belirtiyor. Gram altında ağustos ayında 2 bin 750 TL seviyeleri bekleniyor.Gram altın alış: 2.599,53Gram altın satış: 2.600,09Çeyrek altın alış: 4.227,00Çeyrek altın satış: 4.304,00Yarım altın alış: 8.479,00Yarım altın satış: 8.600,00Tam altın alış: 16.933,00Tam altın satış: 17.148,00Cumhuriyet altını alış: 17.272,00Cumhuriyet altını satış: 17.533,00Ata altın alış: 17.298,00Ata altın satış: 17.595,00