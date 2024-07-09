Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Başka yere mi naklediliyor?

1 Mart akşamı ölümlü kazaya karışıp aynı gün önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile yazar annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de yakalanarak tutuklandı.Dava sırasında da hakime cezaevi koşulları nedeniyle sık sık itiraz eden Timur Cihantimur ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı.Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden Cihantimur'un, başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.'Ülkedeki herhangi bir cezaevinden farkı yok'Avukatları, Cihantimur'un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı.Cihantimur'un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini değerlendirdiHakim ise Timur Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylamasının ardından kefaletle serbest bırakılarak 'tutuksuz yargılanması' talebini değerlendirmeye aldı.Türkiye'nin iade talebinin ise ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.