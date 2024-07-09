Tesla’daki teknik arızayı buldu! İşte, 7 yaşındaki küçük çocuğa Elon Musk’in cevabı…

Sosyal medya platformu olan X üzerinden yayınlanan bir video gündem olmayı başardı. Gündem olan görüntülerde küçük bir kız çocuğunun Tesla'da yaşadığı bir sıkıntıyı dile getirerek çözüm istemesi Elon Musk'ın da dikkatinden kaçmadı.Çin'de yaşayan 7 yaşındaki Molly, Tesla'da far ettiği bir teknik arızayı bir video aracılığı ile kayda aldı. Kayda alınan görüntüler X üzerinden paylaşıldıktan kısa bir süre sonra Elon Musk'tan cevap geldi.Tesla'nın dokunmatik ekran tesisindeki çizim fonksiyonunda keşfettiği bir hatayı fark eden küçük kız, X üzerinden paylaşılan görüntülerde, 'Merhaba Bay Musk, arabanız için bir sorum var. Bir resim çizdiğimde bazen böyle kayboluyor.' ifadelerini kullandı.Görüntülerde sorunu göstermek için ekrana çizimler yapan Molly, dokunmatik ekranda yeni vuruşların nasıl otomatik olarak önceki vuruşları yok ettiğini gösterirken, 'Görüyor musun? Düzeltebilir misin? Teşekkür ederim.' diye sordu.Paylaşımında kısa bir süre sonra ünlü milyarderden beklenmedik bir hamle geldi. Musk, küçük kızın videosunun olduğu gönderiyi yorumlayarak, 'Elbette' cevabını verdi.