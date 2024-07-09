Tahliye bekleyen Dilan Polat’a bir şok daha: İşte ağır ceza mahkemesi kararı!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlananan iddianameyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Polat çiftinin 40 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianameyi 'Bu iddianamedeki suçlamalar Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisinde' diyerek savcılığa iade etti.Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.İddianamede Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 9 yıldan 21 yıla, '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunun 'Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlama' bendinden 4 yıldan 6 yıla ve 'Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisleri talep edilmişti.Hazırlanan iddianamenin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 75 sayfalık iddianameyi yetkisi dışında kaldığı gerekçesiyle iade etti.Mahkeme, iddianamede yer verilen suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girdiğini vurgulayarak iddianameyi savcılığa geri iade etti.