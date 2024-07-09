Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz'da toplu taşıma...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ücretsiz olacak toplu taşıma hatları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma hatları ise birer birer açıklandı.
15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde toplu taşıma ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla;
Ankara'da Başkentray,
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı,
İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.