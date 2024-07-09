Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz'da toplu taşıma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma hatları ise birer birer açıklandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde toplu taşıma ücretsiz olacak.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla;Ankara'da Başkentray,İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı,İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.