O kehanetler tüyler ürpertti! Baba Vanga’nın korkutan 2025 kehanetleri…

Onlarca yıl doğru çıkan kehanetleri ile adeta dillere pelesenk olan kahin Baba Vanga bu kez 2025 kehanetleri ile korkuttu.Balkanların Nostradamusu olarak bilinen ve 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü Bulgar kahin Baba Vanga, genç yaşta kaybettiği görme yetisinin ardından kehanetleri ile nam salmıştı.İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olayları bildiği iddia edilen Baba Vanga bakın 2025 yılı için neler söylemiş.Doğru çıkan kehanetler ile ünlenen Baba Vanga, 2025 yılı için korkunç öngörülerde bulundu. Dünya gündemine adeta bir bomba gibi düşen kehanetleri şaşkına çevirdi.Baba Vanga'ya göre, 2025 yılında insan yaşamı kötüye gitmeye başlayacak ve hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir kozmik olay gerçekleşecek. Ayrıca, Avrupa'da büyük bir çatışma yaşanacağını ve bu çatışmanın kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacağını öngördü.Ayrıca Baba Vanga, 2033 yılında kutuplardaki buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin ciddi şekilde yükseleceğini, 2170 yılında ise küresel kuraklığın yaşanacağını iddia etti. Daha da ileriye giderek, 5079 yılında insan yaşamının sona ereceğini ve 3797 yılında Dünya'nın tamamen yok olacağını öngördü.