Netflix'ten kullanıcılarını üzen haber! Abone paketlerine bir zam daha!

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan dijital platform olan Netflix'e bir zam daha geldi. Yeni zamla birlikte en uygun paket 149.99 TL oldu.

Amerikan merkezli dizi ve film izleme platformu Netflix kullanıcılarına önemli bir haberi duyurdu. Netflix abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı.NETFLİX'E BİR ZAM DAHATemel pakete sahip olan kullanıcıların ödeyeceği ücret 119 TL'den 149 TL'ye yükseldi.Standart paketesahip olan kullanıcıların ödeyeceği ücret 176 TL'den 229 TL'yeyükseldi.Özel pakete sahip olan kullanııclar ise 229 TL'den 299 TL ödeme yapacak.Kullanıcılar Netflix hesabı üzerinden birçok ülke tarafından hazırlanan binlerce dizi, film ve belgeselleri izleyebiliyor. Son kalite izlenme oranı le farklı dillerde altyazı ile her içeriğe erişebilme imkanı sağlıyorlar. Türk yapımlarında oldukça rağbet gördüğü Netflix'te en çok izlenen Türk dizileri ise, Hakan Muhafız, Şahmaran, Kimler Geldi Kimller Geöti, Pera Palace'de Gece Yarısı, Terzi, Kübra, Kuş Uçuşu gibi diziler oldu.