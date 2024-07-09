Mahallelerde 'içmeyin' diye anons yapıldı: 150 kişi hastanelik oldu

Dağdan kaynak suyunu yıllardır içme suyu olarak kullanan Arsuz'un Işıklı ve Tatarlı mahalle sakini 150 kişi, önceki gün karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.Hastalar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İki mahallede yaşayanlar, rahatsızlıklarının içme suyundan kaynaklandığı öne sürdü. Bunun üzerine suların içmek için kaynatılarak kullanılması gerektiği anons edildi.İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra HATSU ekipleri de iki mahallenin suyundan numuneler aldı. Numune sonuçlarına göre, içme suyuyla ilgili tedbirler alınacağı kaydedildi.Diğer yandan, şikayetlerle Arsuz Devlet Hastanesi'ne gelen mahalle sakinlerinin sayılarının azaldığı ifade edildi.Tedavide kullanılan ilaçların eczanelerdeki stoklarının da azalması nedeniyle bölgeye gerekli ilaçların gönderildiği belirtildi. HATSU ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin numunelerden çıkaracakları sonuç bekleniyor.