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İstanbulkart sahiplerine müjde: Paranız geri verilecek

İstanbul’da yaşayan vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. İstanbulkart kullanıcıları bu koşulları sağlarsa para iadesi alacak.

Ekleme: 9.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 9.07.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbulkart sahiplerine müjde: Paranız geri verilecek
İstanbulkart sahipleri için müjde! Artık İstanbulkart'ınız sadece ulaşımda değil, alışverişte de size avantaj sağlıyor.

Yepyeni bir kampanya ile İstanbul Kitapçısı'nda yapacağınız alışverişlerin %20'si geri iade edilecek.

Bu fırsatla, 31 Temmuz'a kadar İstanbul'un kitap dünyasında keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey, alışverişinizde İstanbulkart'ınızı kullanmak.

Ardından, harcadığınız tutarın %20'si hesabınıza geri yüklenecek.

Kampanyayı sosyal medyadan duyurdu

İstanbulkart resmi sosyal medya hesabından yapılan kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Yazın tadını kitap okuyarak çıkarmak isteyenlere müjde! İstanbul Kitapçısı'ndan İstanbulkart'ınla yapacağın tüm alışverişlerde %20 nakit iade fırsatını kaçırma! Yeni kitabını al, soğuk kahveni yudumla ve keyifli anların tadını çıkar! Hadi, İstanbulkart'ın avantajlarıyla kitap ve kahve dolu bir yaz geçirelim!”

İstanbulkart sahiplerine müjde: Paranız geri verilecek