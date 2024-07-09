İstanbulkart sahiplerine müjde: Paranız geri verilecek

İstanbulkart sahipleri için müjde! Artık İstanbulkart'ınız sadece ulaşımda değil, alışverişte de size avantaj sağlıyor.Yepyeni bir kampanya ile İstanbul Kitapçısı'nda yapacağınız alışverişlerin %20'si geri iade edilecek.Bu fırsatla, 31 Temmuz'a kadar İstanbul'un kitap dünyasında keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey, alışverişinizde İstanbulkart'ınızı kullanmak.Ardından, harcadığınız tutarın %20'si hesabınıza geri yüklenecek.İstanbulkart resmi sosyal medya hesabından yapılan kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verildi:“Yazın tadını kitap okuyarak çıkarmak isteyenlere müjde! İstanbul Kitapçısı'ndan İstanbulkart'ınla yapacağın tüm alışverişlerde %20 nakit iade fırsatını kaçırma! Yeni kitabını al, soğuk kahveni yudumla ve keyifli anların tadını çıkar! Hadi, İstanbulkart'ın avantajlarıyla kitap ve kahve dolu bir yaz geçirelim!”