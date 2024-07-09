İstanbulkart sahiplerine müjde: Paranız geri verilecek
İstanbul’da yaşayan vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. İstanbulkart kullanıcıları bu koşulları sağlarsa para iadesi alacak.
İstanbulkart sahipleri için müjde! Artık İstanbulkart'ınız sadece ulaşımda değil, alışverişte de size avantaj sağlıyor.
Yepyeni bir kampanya ile İstanbul Kitapçısı'nda yapacağınız alışverişlerin %20'si geri iade edilecek.
Bu fırsatla, 31 Temmuz'a kadar İstanbul'un kitap dünyasında keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey, alışverişinizde İstanbulkart'ınızı kullanmak.
Ardından, harcadığınız tutarın %20'si hesabınıza geri yüklenecek.
Kampanyayı sosyal medyadan duyurdu
İstanbulkart resmi sosyal medya hesabından yapılan kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
“Yazın tadını kitap okuyarak çıkarmak isteyenlere müjde! İstanbul Kitapçısı'ndan İstanbulkart'ınla yapacağın tüm alışverişlerde %20 nakit iade fırsatını kaçırma! Yeni kitabını al, soğuk kahveni yudumla ve keyifli anların tadını çıkar! Hadi, İstanbulkart'ın avantajlarıyla kitap ve kahve dolu bir yaz geçirelim!”