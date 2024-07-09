Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor...Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.Irak'ta 2 terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettikleri teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirdi.Terörle mücadele kesintisiz devam ediyorMilli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.