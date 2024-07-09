Hükümetten emekliye ek zam müjdesi! 1.8 milyon emeklinin faydalanacağı düzenlemenin detayları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 24.73 olurken, hükümet kök maaşı 8.017 TL ve altında olanların da zamdan yararlanabilmesi için harekete geçti.Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24.73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak.Bu da yaklaşık 1.8 milyon emeklinin temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edeceği anlamına geliyor.AK Parti kurmaylarının başlattığı ve ekonomi yönetiminin de bilgisi dâhilinde gerçekleştiren çalışmalara göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında istihdam politikalarına ilişkin sunum yaparken, kök maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun bu rakamın üstüne çıktığı bilgisini verdiği öğrenildi.Işıkhan'ın 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşının ise 10 bin TL'nin altında kaldığını dile getirdiği bildirildi. Kök maaşı düşük olan ve yapılan zamma rağmen 10 bin liranın altında maaş alacak emekliler için de yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı.Bu kapsamda 1.8 milyon emekli için yeni düzenleme yapılacak.AK Parti'de yürütülen çalışmanın temmuz zam dönemine yetiştirilip yetiştirilemeyeceği de merak ediliyor. Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme ancak bir 'Yasa' ile hayata geçirilebilecek.Zam oranının belirlenmesi halinde Meclis'te çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak olan tasarruf paketi yasa teklifine bir önerge ile ekleme yapılabilecek.Bu durumda temmuz ayı maaşına planlanan iyileştirme zammı eklenebilecek. Yetişmemesi halinde ise bir sonraki maaş döneminde iki aylık zam farkı birlikte ödenebilecek.En düşük emekli aylığı Ocak 2024'ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanıyor. Örneğin; kök maaşı 8 bin lira olan bir emekli de yasa gereği 10 bin lira aylık alıyor.Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24.73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak.En düşük emekli maaşına altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 473 liraya yükselecek.Emeklilere kök aylık ve bunun yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. İkisinin toplamı ödenen emekli aylığını ortaya çıkarıyor.Türkiye'de emekli maaşı 10 bin TL'nin altında olan 3.7 milyon kişi bulunuyor. Maaşı 7 bin lira olan bir emeklinin eline, en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak uygulandığı için, 10 bin lira geçiyor.Edinilen bilgilere göre, maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emeklilerin durumunu ele almak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve gerçekleştirilecek.AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar bir araya gelerek zam konusuna netlik kazandıracak.