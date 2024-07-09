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Beyaz Gazete
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gerçek dışı iddialar...

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki iddialarına ilişkin Bakanlık, gerçek dışı ifadesini kullanarak işin aslını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gerçek dışı iddialar...
Ekleme: 9.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 9.07.2024 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gerçek dışı iddialar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddiaları için basın açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gerçek dışı iddialar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Şimşek hakkında 4 Temmuz'da yaptığı açıklamalara ilişkin basın açıklaması yapmıştı. Açıklama sonrası Başarır bu seferde 8 Temmuz'da Şimşek hakkında yeni iddialarda bulundu. İddialara ilişkin Bakanlık'tan yeni açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gerçek dışı iddialar...