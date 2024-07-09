Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gerçek dışı iddialar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddiaları için basın açıklamasında bulundu.Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Şimşek hakkında 4 Temmuz'da yaptığı açıklamalara ilişkin basın açıklaması yapmıştı. Açıklama sonrası Başarır bu seferde 8 Temmuz'da Şimşek hakkında yeni iddialarda bulundu. İddialara ilişkin Bakanlık'tan yeni açıklama geldi.