Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için bugün ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye ziyarette bulunacak.Zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası güvenlik meseleleri ve NATO'nun geleceği hakkında önemli temaslarda bulunacak.NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne denk gelen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ittifakın coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler ele alınacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, teşkilatın caydırıcılık ve savunma alanındaki çabaları ile Ukrayna'daki mevcut durum ve bu ülkeye sağlanacak destek konuları da kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği belirtildi.Zirve, NATO'nun gelecekteki stratejik yönelimlerini şekillendirmek ve üyeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir platform sunacak.İttifak'a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacak.NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılım sağlayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.Tehdit olarak ilk kez Çin'in 2019'da Londra'da düzenlediği liderler toplantısında radarına alan NATO, Washington Zirvesi'nde de bu konuyu ele alacak.NATO Genel Sekreteri, özellikle Asya-Pasifik'teki ortaklarla iş birliğini derinleştirmek için Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerini zirveye davet etti.İran, Çin ve Kuzey Kore'nin Rusya'yı desteklediğini söyleyen Stoltenberg, 'otoriter aktörlere' karşı 'dostlarla' daha yakın iş birliğinin önemini vurguladı.Bu çerçevede, zirvede Asya-Pasifik'teki NATO ortaklarıyla ilişkilerin genişletilmesi bekleniyor.NATO'nun bu yıl Washington'da bir zirve düzenlemesi, sembolik bir anlam taşıyor.1949'da 12 ülkenin Washington'da 'Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulan ittifak, bu yıl 75. yaşını kutluyor.50. yaşını da Washington'da kutlayan NATO, en son ABD'de 2012'de zirve düzenlemişti. Ev sahibi ABD'de ise mevcut başkan ve 2024 seçimlerinde demokratların başkan adayı Joe Biden'ın sağlık durumu, ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.Zirve'de NATO'nun atacağı adımların yanı sıra, Biden'ın kritik toplantılarda sergileyeceği performans ve göreve devam edip etmeyeceği konuları, zirveye bir nevi gölge düşürüyor.