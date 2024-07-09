Başkan Erdoğan NATO'da hangi mesajları verecek? 5 madde öne çıktı! Dünyanın gözü o zirvede olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9-11 Temmuz'da ABD'ye ziyarette bulunacak. NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne gelen zirvede, ittifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.NATO Zirvesi, Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanısıra, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Ukrayna'nın Devlet ve Hükümet Başkanları ile AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.İlk oturum yalnızca Müttefiklerin katılımıyla stratejik meseleler hakkında gerçekleştirilecek, İttifakın caydırıcılık ve savunmasının tahkimi, NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğindeki asli rolünün muhafazası, Ukrayna'daki savaşta son durum, terörizmle mücadelede NATO'nun rolünün güçlendirilmesi, Ortaklarla ilişkiler, Güneyden neşet eden tehditler, sınamalar ve fırsatlar ele alınacak.Zirvenin oturumlarından bir diğeri İttifakın Asya- Pasifik bölgesindeki Ortaklarının (Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda) Liderleri ile AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarının katılımıyla icra edilecek.Son oturum ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin iştirakiyle NATO-Ukrayna Konseyi formatında tertiplenecek.Vaşington Zirvesinin Türkiye için iki ana önceliği bulunuyor. Bunlar Müttefikler arasında savunma sanayii tedarikinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması taahhüdü ile terörizmle mücadele konularında 2023 Vilnius Zirvesinde alınan kararların uygulanması ve takibi...Zirvenin ayrıca İttifakın temel taşı niteliğindeki Müttefikler arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu da tahkim etmesi bekleniyor.İttifak ruhuna uygun şekilde, Müttefiklerin birbirlerine savunma sanayiinde yaptırım, kısıtlama ve engellemeler uygulamamaları gerektiği, Müttefiklerin Vilnius Zirvesinde bu yolda verdikleri taahhüde riayet etmelerinin beklendiği;Sözkonusu yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin sadece bireysel olarak Müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine değil, İttifakın mevcut uluslararası güvenlik ortamında genel olarak İttifakın caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine de zarar verdiği;İttifaka yönelik iki ana tehditten biri olan terörizmle mücadelenin NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu;Bu kapsamda, terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiği ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden vazgeçilmesi;Terörizm tehdidiyle ortak mücadelenin NATO'nun Güney kanadının ve Avrupa'nın güvenliği için temel unsurların başında geldiği.