Başkan değişti gelenek değişmedi... Güzelbahçe Belediyesi’nden milyonluk satış!

Yerel seçim öncesi uyguladıkları kötü yönetimin faturasını İzmir'de halka kesen CHP'li ilçe belediyeler içine düştükleri borç batağından sıyrılmak için tasarruf etmek yerine çareyi mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmakta buldu.Son satış haberi CHP'li Güzelbahçe Belediyesinden geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde uzun yıllar başkan yardımcılığı görevini üstlendiği Güzelbahçe Belediyesine başkan seçilen Mustafa Günay mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satmak için kolları sıvadı.Günay'ın talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait Mustafa Kemalpaşa Mahallesindeki 9 adet daire encümen aracılığı ile satışa çıkarıldı. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden satılması halinde belediyenin kasasına 41 milyon TL'lik kaynak girmesi bekleniyor.Fiyatları 4 milyon 50 bin TL ila 5 milyon 400 bin TL arasında değişen taşınmazlar için satış ihalesi 18 Temmuz 2024 Perşembe Günü Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46 Güzelbahçe-İzmir adresindeki Belediye Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.