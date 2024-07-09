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Adana'da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan gencin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekleme: 9.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 9.07.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Adana'da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin...Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Adana'da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin...

ÇALIŞMALAR SABAH BAŞLADI
Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un bulunması için başlanan ve hava karardığı için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Adana'da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin...

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bot yardımıyla gölde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Akkoç'un cansız bedenini buldu.

Adana'da acı son! Baraj gölünde kaybolan gencin...

MORGA KALDIRILDI
Sudan çıkartılan gencin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.