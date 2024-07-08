Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Samsun, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 34 kişi ise güvenli alanlara tahliye edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken Ordu Valiliği, dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sel ve su baskınlarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak ve Bartın'da akşam saatlerinden sonra Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.