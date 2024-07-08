Manisa'da şaşkına çeviren görüntü! Kamyon havada asılı kaldı

Manisa Kula'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Toplu konut inşaatında moloz dökmek isteyen hafriyat kamyonu damperini kaldırması ile kontrolünü kaybederek havada asılı kaldı. Şoför korkudan araçtan atlayınca hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesi ilginç görüntülere sahne oldu.Toplu konut inşaatında moloz boşaltmak isteyen 48 yaşındaki Y.S.'nin kullandığı hafriyat kamyonu geri geri gittiği esnada kontrolden çıkarak askıda kaldı.Olayı gören mesai arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kamyon şoförünün korkup şoför mahallinden aşağıya atlayarak yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.