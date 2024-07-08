Maç bitti Almanlar durmadı! Alman polisinden 'Bozkurt' işareti hazımsızlığı: Selamı verenlere soruşturma!

Euro 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımımız yurda döndü ancak A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Merih Demiral'in yaptığı 'Bozkurt' işaretinin yankıları hazmedemeyenler tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. Türkiye-Hollanda maçı öncesinde taraftarların bozkurt işaretiyle yürümesine izin vermeyen ve bu kişileri gözaltına alan Almanya'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.EURO 2024 çeyrek finali için Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye - Hollanda maçı öncesi Türkler, caddelerde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak milli takıma destek oldu. Bozkurt işareti yaptığı için UEFA'dan ceza alan Merih Demiral'a destek vermek isteyen taraftarlar tribünlerde de Bozkurt selamı verdi. Alman polisi , bazı Türk taraftarları siyasi işaret yaptıkları bahanesini gerekçe gösterereke gözaltına aldı.Alman polisi maç öncesi yapılan destek yürüyüşünde 54 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. 8 bin Türk taraftarının katıldığı yürüyüş bozkurt işareti sebebiyle sık sık durduruldu. Maç sonrası Türk taraftarlar ve Hollandalı taraftarlar arasında çıkan kavgaya da müdahale edildiği ve gözaltılar yapıldığı belirtildi.Berlin Polis Sözcüsü Valeska Jakubowski, yaptığı açıklamada, Berlin'de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Türk taraftarlarınca yapılan yürüyüşün “siyasi mesaj platformu” olarak kullanıldığı gerekçesiyle polis tarafından önceden sonlandırıldığını belirtmişti. Almanya'nın, maç sonrası 64 kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral 'Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim' ifadelerini kullanmıştı.Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, '2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir.'