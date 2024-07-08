DEM Partili belediye işçi çıkarmaya devam ediyor

İşçiler, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek işe geri alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. Konuya ilişkin açıklama yapan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, 36 kişinin daha işten çıkarıldığını, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.Akdeniz açıklamasında "İşten çıkarılan bu arkadaşlarımızın her biri 4-5 yıldır çalışanlardı. Bunlar 3-5 aylık çalışanlar da değildi. Geçtiğimiz iki gün içinde Gevaş Belediyesi de işçi kıyımına başladı. İşçi çıkışları daha DEM Parti tarafından sürdürülüyor. Müzakere çağrılarımıza herhangi bir olumlu yanıt gelmedi. Eylemelerimizin sonlandırılacağını umuyorlar, ama böyle bir ümide kapılmasınlar. Bu insanlar da bir an önce ekmeklerine geri dönsünler. İşçi kıyımları yavaş yavaş diğer arkadaşlarımızın başlarına da gelecektir. Bunlar 7-10 yıllık işçilere yavaş yavaş sirayet ediyor" dedi.