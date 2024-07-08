Başkan Erdoğan BYD Yönetim Kurulunu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul etti, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti.Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyorAYRINTILAR GELİYOR...