Şanlıurfa’da narkotik operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.