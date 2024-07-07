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Şanlıurfa’da narkotik operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa’da narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor. Yapılan operasyonda 7 kişi tutuklanarak ceza evine konuldu.

Ekleme: 7.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 7.07.2024 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da narkotik operasyonu: 7 tutuklamaŞanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.