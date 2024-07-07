Lüks evinin her köşesi büyüledi!

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Yasemin Özilhan, ekranlardan uzaklaşarak aile hayatına odaklanmıştı. Ancak, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Özilhan, sosyal medyada ve magazin dünyasında hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yasemin Özilhan bu kez lüks eviyle gündeme geldi. İşte Yasemin Özilhan'ın her detayı göz kamaştıran evi...

Yasemin Özilhan, sosyal medyada ve magazin dünyasında hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yasemin Özilhan bu kez lüks eviyle gündeme geldi. İşte Yasemin Özilhan'ın her detayı göz kamaştıran evi...Oyunculuktan sosyeteliğe... Instagram'da 1,6 Mn takipçisi bulunan Yasemin Özilhan magazin gündeminin en sık takip ettiği isimler arasında yer alıyor.Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle, kariyerinde çıkış yaşayan Yasemin Özilhan şimdilerde ekranlardan elini eteğini çekti.İki kızları ve evcil hayvanlarıyla lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, her daim özel yaşantılarıyla merak ediliyor.Son olarak çiftin evini görenler gözlerine inanamadı.İşte Yasemin Özilhan'ın evi...