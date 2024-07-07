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Hükümlü FETÖ’cüler kıskıvrak yakalandı

Konya’da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan FETÖ üyesi iki hükümlü saklandıkları adreslerle gözaltına alındı. H.A. ve M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ekleme: 7.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 7.07.2024 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Hükümlü FETÖ’cüler kıskıvrak yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından haklarında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (54) gizlendiği evleri tespit etti. Yapılan operasyonla her iki hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. H.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.