Hükümlü FETÖ’cüler kıskıvrak yakalandı
Konya’da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan FETÖ üyesi iki hükümlü saklandıkları adreslerle gözaltına alındı. H.A. ve M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından haklarında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (54) gizlendiği evleri tespit etti. Yapılan operasyonla her iki hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. H.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.