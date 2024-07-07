Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaştı. Zorlu maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda Hollanda'nın 2 golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sahanın her yerini Hollanda'ya adeta dar eden Bizim Çocuklar, Türk taraftarları da coşturdu. Milli takımımızın golünü atan Samet Akaydin ise gol sevinciyle Avrupa'nın ortasında büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

vrupa Futbol Şampiyonası'nda yürüyüşüne emin adımlarla devam eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı.35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı.Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi.Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve millileri 1-0 öne geçirdi.Samet Akaydin, bu golden sonra secdeye yatarak adeta 'Merih yoksa ben varım' dedi.Samet Akaydin'ın sevinci de sosyal medyada büyük ses getirirken gecenin en çok konuşulan anlarından birisi oldu.Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.