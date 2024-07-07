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Gaziantep’te ruhsatsız silah operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekleme: 7.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 7.07.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep’te ruhsatsız silah operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haziran ayı içerisinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Karkamış ve Nurdağı ilçelerinde bulunan 13 şüpheli şahsın ikametinde, aracında ve işyerlerine operasyon düzenlendi.

Gaziantep’te ruhsatsız silah operasyonu: 13 gözaltı

Düzenlenen operasyonlarda,8 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 262 adet av tüfeği fişeği ve 52 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.