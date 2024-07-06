EURO 2024'e veda ettik! A Milli Takımımız, Hollanda'ya yenildi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. İlk yarısını 1-0 önde kapattığımız tarihi maçın ikinci yarısında Hollanda’nın üst üste gelen gollerine engel olamadık. Hollanda'ya 2-1 mağlup olan milliler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti. İşte son dakika haberinin detayları…

EURO 2024'te çeyrek finale kadar nefes kesen maçlarla gelen A Milli Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.Tarihi maça müthiş başlayan Milliler, Samet Akaydin'ın 35. dakikasında 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda istediğini yapamadı.70. dakikaya oyunu üstün götüren futbolcularımız, bu dakikada De Vrij'in kafa golüne engel olamadı.1-1'lik eşitliğin ardından 76. dakikada Cody Gakpo, Hollanda'yı 2-1 öne geçirmeyi başardı.Geriye düştükten sonra gol pozisyonlarına girmeyi de başaran A Milli Takım, skor yapamadı ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.