Denizde aşka geldiler!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde. Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle düşman çatlattı. İşte gözde çift Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun denizde aşka geldiği o anlar...

Mutluluklarını kızları Leyla ve Lalin ile taçlandıran sevilen çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...Ailecek tatilde olan çiftin son olarak romantik görüntüleri kameralara yansıdı...Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve günlük hayatından kesitleri paylaşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal en son tatil pozları ile beğeni topladı...Mini elbisesi, yanık teni ile dikkat çeken güzel oyuncu bikinili halleri ile de ilgi odağı oldu.Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde.Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı.Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle düşman çatlattı. İşte gözde çift Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun denizde aşka geldiği o anlar...Kızları Leyla ve Lalin ile birlikte uzun bir süre Çeşme'de tatil yapacak olan ünlü çift, neredeyse her günü denize girerek değerlendirmeye çalışıyor.Suyun içinde bir süre sarılıp öpüşen ikili, sonrasında daha derinlere yüzerek baş başa sohbet etti.