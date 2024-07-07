Bir kızı daha oldu!

Ünlü aktör Metin Akpınar'a karşı açılan babalık davası gündemden düşmüyor...Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun mücadelesi kamuoyunda geniş yer mulmuştu.Nebioğlu'nun ardınan ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesine girişti.İkinci dava da sonçlandıKatkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı.Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı.Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi.Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'dan sonra ikizi Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu kesinleşti.Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.Katkıcı, 'Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim.Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim' demişti.