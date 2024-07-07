Bakan Kurum: Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bugün Hatay'da temaslarına devam etti. Bakan Kurum, temaslarına AFAD il müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısıyla başladı. Toplantının ardından Bakan Kurum, asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Antakya ilçesinde yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Atatürk Caddesi üzerinde Emlak Konut'a ait şantiyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Deprem bölgesinde 200 bin kişilik bir ekiple vakit kaybetmeksizin çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, 'İlk işimiz, önceliğimiz deprem bölgesi olacak dedik. Deprem bölgesinde kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bu anlayış ve bu bilinçle birlikte tüm şantiyelerde çalışan 200 bin ekip arkadaşımla birlikte vatandaşlarımız için yapılması gereken çalışmaları gece gündüz sürdüreceğimizin sözünü buradan bir kez daha ifade ediyorum. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın takipleri ve tensipleriyle birlikte süreci ilgili arkadaşlarımız bilfiil yakından takip ediyorlar. Bizim de en önemli gündem maddemiz bu olacak. Bu manada gerçekten yüksek bir motivasyon içerisindeyiz. Kararlıyız, vatandaşlarımızın evlerine bir an önce kavuşması için gereken her türlü adımı burada tüm arkadaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz' dedi.2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi planladıklarını belirten Bakan Kurum, 'Bugün 11 ilimizde 276 bin konut ve iş yerinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 4 bin 500'e yakın köyümüzde de kırsal kalkınmayı sağlayacak adımları atıyor ve vatandaşlarımıza evlerini teslim etmek için köy konutlarımızı yerel mimariye uygun bir şekilde inşasını gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar 76 bin yuvamızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek olacak. 2025 yılının sonuna geldiğimizde de deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Hatay'ımızda, Kahramanmaraş'ımızda, Adıyaman'ımızda, Malatya'mızda ve 11 ilimizde vatandaşlarımız evine girene kadar biz ekibimizle birlikte sahada olacağız' diye konuştu.