Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan mühadele edildi! Kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede ormana yayıldı. Mahalle sakinleri alevlere müdahale etmeyle çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istendi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve orman ekipleri yönlendirildi. 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahale edildi. Çevredeki birçok istasyonda görevli itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak yönlendirildi.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Macun Mahallesi'ndeki makilik alan ve ormana sıçradı. Mahalleli traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaçlama motorları ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.Depo olarak kullanılan bir baraka tamamen, bir otomobil ile bazı tarım makineleri de kısmen yandı. Bölgedeki bazı seraların plastik örtüleri erirken, bazılarında ise hasar oluştu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı.Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.