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Valilik uyardı! O ilde denize girmek yasaklandı

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Ekleme: 6.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 6.07.2024 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Valilik uyardı! O ilde denize girmek yasaklandıValilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandı.

Toplantıda, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar devam edecek olumsuz hava koşulları değerlendirilerek, vatandaşların can güvenliği için tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildi.