  • USD: 32,63 - 32,69
  • EURO: 35,32 - 35,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü YouTuberlar Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdi

Ünlü YouTuber Enes Batur'un kullandığı araç, İzmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde kaza yaptı. Kazada, Batur'un aracında bulunan ve yine oldukça ünlü olan YouTuber Zelal Işıl Özdemir'in de yaralandığı öğrenildi.

Ekleme: 6.07.2024 - 00:57 Güncelleme: 6.07.2024 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Ünlü YouTuberlar Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdiİzmit-Kandıra Yolu üzeri Namazgah Barajı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil birbirleriyle çarpıştı.

Kazaya karışan araçlardan birinin milyonlarca takipçisi bulunan ünlü YouTuber Enes Batur'a ait olduğu ve yanında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Zelal Işıl Özdemir'in bulunduğu öğrenildi.

Ünlü YouTuberlar Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdi

Kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ünlü YouTuberlar Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdi

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Ünlü YouTuberlar Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdi

Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi edinilemezken, olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.