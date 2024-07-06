Muğla çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’da çam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan başarılı müdahaleleri sonucunda büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi Kuyucak mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.