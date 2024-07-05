Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Açıklama, bakanlığın resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından yapıldı.''Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta İs.Uzm.Çvş. Cebrail ACAR şehit olmuştur.Temas esnasında 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın Konya'daki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.Ereğli ilçesi Camii Mahallesi 93294. Sokak'ta yaşayan baba Cevat (69) ve anne Yüksel Acar'a (72) şehadet haberini, kaymakam vekili Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve askeri yetkililer verdi.Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu.İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Ulu Cami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar için baş sağlığı mesajı yayınladı.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Başımız sağ olsunİletişim Başkanı Fahrettin ALTUN: Ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorumİSTANBUL VALİLİĞİ: Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makami ali olsun