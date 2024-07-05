Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel eşi

"En Hamarat Benim” programıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Ünlü fenomen, son olarak özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti."Nasıl öpüşeceksin?"Hülya Avşar, Kadir Ezildi'ye 'Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?' diye sormuştu."Şu an bir kız arkadaşım var"Kadir Ezildi ise "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey." demişti.Ezildi, aşk yaşadığı sevgisiyle evlilik kararı aldı.Annesi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla müstakbel eşinin ailesiyle tanışmaya giden sunucu, özel anlarını takipçileriyle paylaşarak herkesi şaşırttı.Ezildi’nin kız arkadaşıyla yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi.