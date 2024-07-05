Jandarmadan silah kaçakçısı ve zehir tacirine şok baskın

Antalya il Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya uyuşturucu ve kaçak silah süren kişiyi A.C.’nin evine düzenledikleri operasyon ile suçüstü yakaladı.

Merkez Kepez ilçesinde yapılan 1 kişinin elinde bulundurduğu kaçak tabanca ve uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği istihbaratını alan ekipler zehir tacirini adresini belirledi. Ardından operasyon kararı alındı.Jandarma istihbarat timlerinin Kepez İlçe Jandarma ekipleri ile koordineli olarak düzenlediği 'Şafak Operasyonu' düzenledi. Baskında evde yapılan aramada 50 gram kokain 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabancaya ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 bin adet tabanca mermisi, bin adet av tüfeği fişeği, 10 adet bıçak ele geçirildi. Ekipler yakalanan silah ve mermiler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözaltına alınan A.C.sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.