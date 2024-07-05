Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

Hem sınır içinde hem de sınır ötesinde teröristlere göz açtırılmıyor.Kahraman Mehmetçik son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristi tespit etti.Harekete geçen askerlerimiz teröristlerin üzerine kabus gibi çöktü.Yapılan operasyonla 9 terörist öldürüldü.Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.MSB'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!