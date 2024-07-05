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Beyaz Gazete
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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 5.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 5.07.2024 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldüHem sınır içinde hem de sınır ötesinde teröristlere göz açtırılmıyor.

Kahraman Mehmetçik son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristi tespit etti.

Harekete geçen askerlerimiz teröristlerin üzerine kabus gibi çöktü.

9 teröristin daha üzeri çizildi
Yapılan operasyonla 9 terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!