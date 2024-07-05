Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Acar'ın ailesine taziye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Acar'ın ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.